Москва12 сенВести.Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею замедления разработок в области искусственного интеллекта.
Ранее с этой инициативой выступил Дарио Амодеи – сооснователь и глава компании Anthropic, которая занимается разработками в области ИИ. Он призвал замедлить темпы развития ИИ, чтобы избежать риска глобальной катастрофы.
Дарио правнаписал Маск в соцсети X
12 сентября лауреаты одной из самых престижных наград в области математики, медали Филдса, опубликовали открытое письмо, где заявили, что развитие ИИ может нанести вред научной работе и математическому сообществу.