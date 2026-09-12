Москва12 сен Вести.Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею замедления разработок в области искусственного интеллекта.

Ранее с этой инициативой выступил Дарио Амодеи – сооснователь и глава компании Anthropic, которая занимается разработками в области ИИ. Он призвал замедлить темпы развития ИИ, чтобы избежать риска глобальной катастрофы.

Дарио прав написал Маск в соцсети X

12 сентября лауреаты одной из самых престижных наград в области математики, медали Филдса, опубликовали открытое письмо, где заявили, что развитие ИИ может нанести вред научной работе и математическому сообществу.