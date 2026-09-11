Трамп заявил, что у него нет опасений по поводу вымирания человечества из-за ИИ

Трамп высказался относительно вымирания людей из-за искусственного интеллекта Трамп заявил, что у него нет опасений по поводу вымирания человечества из-за ИИ

Москва11 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался на тему развития искусственного интеллекта и его последствиях.

Американский лидер заявил, что ИИ вряд ли может привести человечество к вымиранию.

Нет, у меня их [опасений] нет. У меня есть опасения, что, если мы не добьемся успеха в области искусственного интеллекта, мы окажемся в очень плохом положении сказал глава Белого дома журналистам

Как отметил Трамп, основной задачей, которая в настоящий момент стоит перед американскими технологическими компаниями, является сохранение лидирующих позиций и недопущение сценария, при котором Китай опередит их в своих разработках.

Ранее агентство Bloomberg писало, что американская компания OpenAI рассматривает возможность замедлить разработку передовых технологий искусственного интеллекта. Новость об этом появилась после того, как сотрудники ведущих компаний в области ИИ публично выражали обеспокоенность по поводу возросших рисков, связанных с передовыми системами.