Москва11 сенВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался на тему развития искусственного интеллекта и его последствиях.
Американский лидер заявил, что ИИ вряд ли может привести человечество к вымиранию.
Нет, у меня их [опасений] нет. У меня есть опасения, что, если мы не добьемся успеха в области искусственного интеллекта, мы окажемся в очень плохом положениисказал глава Белого дома журналистам
Как отметил Трамп, основной задачей, которая в настоящий момент стоит перед американскими технологическими компаниями, является сохранение лидирующих позиций и недопущение сценария, при котором Китай опередит их в своих разработках.
Ранее агентство Bloomberg писало, что американская компания OpenAI рассматривает возможность замедлить разработку передовых технологий искусственного интеллекта. Новость об этом появилась после того, как сотрудники ведущих компаний в области ИИ публично выражали обеспокоенность по поводу возросших рисков, связанных с передовыми системами.