Reuters: США потребуют от стран выбрать между Вашингтоном и Пекином в области ИИ

Белый дом собирается потребовать от стран выбрать между США и КНР в сфере ИИ Reuters: США потребуют от стран выбрать между Вашингтоном и Пекином в области ИИ

Москва15 авг Вести.Соединенные Штаты потребуют от стран выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта (ИИ) между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ и американского чиновника.

Как отмечается, Госдеп подготовил проект письма, которое будет направлено 35 странам. В этот список попали участники инициативы Pax Silica, которая направлена на обеспечение безопасности цепочек поставок моделей ИИ, полупроводников и минералов.

Оказывая давление на страны с целью заставить их выбрать сторону, США надеются лишить Китай ресурсов в гонке за создание самого совершенного искусственного интеллекта, который может быть использован для военного или экономического превосходства говорится в материале

При этом в письме Китай напрямую не упоминается.

Вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай ранее заявил, что Китай стремится к тому, чтобы развитие ИИ использовалось в мирных целях, а не для войны и завоеваний, в отличие от позиции Вашингтона.