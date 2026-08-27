Москва27 авг Вести.Развитие научно-технического прогресса "сильно ускорилось", изменения могут произойти за несколько лет. Ближайшие коснутся автоматизации сложных процессов, в частности, при помощи робототехники.

Об этом заявил ИС "Вести" разработчик систем искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.

В научные лидеры вырвутся общества, способные эффективно интегрировать новые средства производства. Так что, указал он, не следует полагать, что роботизированные системы будут выполнять работу человека.

Робот не заменит человека… Роботы, особенно человекоподобные, будут применяться, в первую очередь, там, где человек либо не может принципиально находиться в силу своих биологических ограничений, либо очень сложно ему там находиться … Есть такое мнение, что [роботы полетят] на Марс, может, и на Венеру. Сегодня системы машинного обучения обучаются. Те общества, которые освоят эти новые средства производства рванут в своей науке вперед. За наукой подтянутся инновации, за инновациями подтянется все остальное сказал Душкин

Согласно данным платформы Nodul, российские разработчики кратно снизили стоимость ИИ-генерации за последний год - компании ввели более низкие тарифы на токены.

В Пентагоне уверены, что с помощью ИИ США сможет выиграть битвы еще до их начала.