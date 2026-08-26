В Пентагоне заявили, что ИИ позволит США выигрывать битвы еще до их начала

В Пентагоне уверены, что с помощью ИИ США сможет выиграть битвы еще до их начала В Пентагоне заявили, что ИИ позволит США выигрывать битвы еще до их начала

Москва26 авг Вести.Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может помочь американским военным повысить эффективность ведения боевых действий и сдерживать потенциальных противников. Такое мнение высказал заместитель министра обороны Соединенных Штатов по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл в интервью на мероприятии издания Breitbart в Вашингтоне, посвященном внедрению искусственного интеллекта​​​.

Надеюсь, вы ведете битву и выигрываете ее еще до того, как она началась, верно? В этом и заключается цель: использовать это для сдерживания заявил Майкл, его слова приводятся на официальном сайте Пентагона

По его словам, по мере развития технологий ИИ будет направлять военных и выбирать для них наиболее эффективные с экономической точки зрения варианты применения вооружений в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что представители Пентагона признались в применении модели искусственного интеллекта Grok от принадлежащей Илону Маску компании xAI для ударов по Ирану. Отмечается, что модель Grok Gov способствовала применению более 2000 боеприпасов по такому же количеству отдельных целей в течение 96 часов.