В Пентагоне допустили, что Китай может обойти США в технологической гонке

В Пентагоне признали, что Китай может обогнать США в технологической гонке В Пентагоне допустили, что Китай может обойти США в технологической гонке

Москва26 авг Вести.Китай может обойти Соединенные Штаты в технологической гонке, что поставит под угрозу лидирующие позиции США как в экономике, так и в военной сфере. Об этом заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл в ходе интервью на мероприятии издания Breitbart в Вашингтоне, посвященном внедрению искусственного интеллекта (ИИ)​​​.

Если мы не будем лидировать в этой сфере, это поставит под угрозу наше военное и экономическое превосходство, и в XXI веке ситуация будет развиваться иначе заявил Майкл, его слова приводятся на официальном сайте Пентагона

По его мнению, технологическое лидерство в XXI веке будет определять экономическое и военное влияние государств, а исход гонки в сфере ИИ может оказать влияние на то, какая модель развития, американская или китайская, получит преимущество.

Майкл также отметил, что ИИ в перспективе может помочь американским военным повысить эффективность ведения боевых действий и сдерживать потенциальных противников.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что компания Nvidia заключила со стартапом Poolside соглашение на 6 миллиардов долларов для создания модели ИИ, которая сможет конкурировать с такими китайскими гигантами, как DeepSeek и Kimi K3.