Москва17 авгВести.Юристы Конгресса США сталкиваются с некорректными законопроектами, подготовленными при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что все больше ведомств начинают обращаться к технологиям ИИ при разработке законопроектов.
Юристы Конгресса с трудом справляются с законодательными предложениями, сгенерированными с использованием инструментов искусственного интеллекта, многие из которых изобилуют ошибками и небрежным языкомговорится в материале
Газета подчеркивает, что юристы вынуждены тратить значительно больше времени на проверку инициатив из-за того, что ИИ способен быстро генерировать огромные объемы текста.
Ранее агентство Reuters написало, что Вашингтон потребует от стран выбрать сторону в гонке ИИ между Китаем и США. Отмечалось, что Госдеп подготовил проект письма, которое будет направлено 35 государствам.