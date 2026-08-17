Politico: юристы Конгресса США жалуются на ошибки в созданных ИИ законопроектах

Юристы Конгресса США столкнулись с законопроектами, написанными ИИ с ошибками Politico: юристы Конгресса США жалуются на ошибки в созданных ИИ законопроектах

Москва17 авг Вести.Юристы Конгресса США сталкиваются с некорректными законопроектами, подготовленными при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что все больше ведомств начинают обращаться к технологиям ИИ при разработке законопроектов.

Юристы Конгресса с трудом справляются с законодательными предложениями, сгенерированными с использованием инструментов искусственного интеллекта, многие из которых изобилуют ошибками и небрежным языком говорится в материале

Газета подчеркивает, что юристы вынуждены тратить значительно больше времени на проверку инициатив из-за того, что ИИ способен быстро генерировать огромные объемы текста.

Ранее агентство Reuters написало, что Вашингтон потребует от стран выбрать сторону в гонке ИИ между Китаем и США. Отмечалось, что Госдеп подготовил проект письма, которое будет направлено 35 государствам.