СМИ: Белый дом подготовит доклад о рисках ИИ в течение 120 дней WSJ: рабочая группа Белого дома подготовит доклад о рисках ИИ

Москва4 окт Вести.Рабочая группа Белого дома должна будет подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта (ИИ) в течение четырех месяцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Чиновники, как отмечается, ожидают, что ИИ-индустрия будет в первую очередь сама контролировать возможные риски.

Президент [США Дональд Трамп] поручил сформировать группу, призванную обеспечить реализацию поставленной им задачи: сохранить за нами лидерство в сфере суперинтеллекта и поставить интересы американских граждан на первое место сказал изданию директор американской Национальной разведки Джей Клейтон

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Вашингтон и Пекин могут выработать соглашения о запретных сферах применения технологий искусственного интеллекта. По его словам, стороны могут договориться о конкретных ограничениях для ИИ-моделей и наладить механизм взаимных уведомлений в этой области.