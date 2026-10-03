Axios: США и Китай могут согласовать запретные сферы использования моделей ИИ Глава Минфина США допустил сделку с Китаем по ограничениям применения ИИ

Москва3 окт Вести.Вашингтон и Пекин могут выработать соглашения о запретных сферах применения технологий искусственного интеллекта. Об этом в интервью порталу Axios заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Глава американского Минфина отметил, что стороны способны договориться о конкретных ограничениях для ИИ-моделей и наладить механизм взаимных уведомлений в этой области. При этом Бессент исключил целесообразность прямого обмена данными о возможностях новейших разработок.

Ранее президент США Дональд Трамп после встреч с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил о создании специального двустороннего канала связи для оперативного обсуждения потенциальных инцидентов, связанных с ИИ.