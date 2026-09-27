Киселёв оценил идею сотрудничества США и КНР в сфере искусственного интеллекта Киселёв назвал утопичной идею полноценного сотрудничества США и КНР в сфере ИИ

Москва27 сен Вести.Идея полноценного сотрудничества Соединенных Штатов и Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ) пока утопична, так как каждая из сторон воспринимает новые технологии как поле для конкуренции. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

На мой взгляд, идея полноценного сотрудничества Вашингтона и Пекина в столь чувствительной сфере, как ИИ, все же пока утопична, ведь каждая из сторон воспринимает искусственный интеллект как поле для конкуренции, где ставка – собственное существование. Если по-простому, то ИИ – это оружие. А можно ли представить себе, скажем, разработку американо-китайской боевой ракеты или истребителя? Провальная затея объяснил свою точку зрения телеведущий

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом 23 сентября. В ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом был затронут ряд актуальных тем международной повестки: от вопросов, связанных с ИИ, до конфликта на Украине, обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Корейского полуострова.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон способны поддерживать диалог по ИИ, оценивать связанные с ним риски и преимущества, а также сообща противодействовать его недобросовестному применению.