Эксперт рассказала, почему регулирование по ИИ в США и КНР затруднено Эксперт Кавана: диалог США и Китая по регулированию ИИ пока затруднен

Москва26 сен Вести.Диалог США и Китая по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть пока затруднен из-за разного представления о связанных с ним рисках. Об этом ИС "Вести" рассказала директор отдела военного анализа Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Так она прокомментировала высказывание председателя КНР Си Цзиньпина на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 24 сентября. Китайский лидер назвал ключевой тему ИИ и призвал США к совместной ответственности.

Как отмечает Кавана, США и Китай по-разному воспринимают основные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В самих США слишком много неясностей и шатаний, надо ли регулировать ИИ и как именно. Пока к какому-то выводу не придут в Соединенных Штатах, никакого серьезного диалога с Китаем по вопросам регулирования не получится. Одним из главных препятствий для сотрудничества в области ИИ между США и Китаем является то, что у сторон очень разные представления о рисках и проблемах, связанных с ИИ. Для США главное опасение – некий искусственный общий интеллект, который захватит власть над человечеством, а Китай прежде всего беспокоит внутренняя безопасность. Это несоответствие затрудняет разработку нормативно-правовой базы. Но когда позиция в Америке будет проясняться, возможность для серьезного диалога появится пояснила эксперт

Ранее заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал об отличиях регулирования сферы ИИ в Китае и Европе.