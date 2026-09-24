Москва24 сен Вести.Во всем мире ищут баланс между регулированием искусственного интеллекта и свободой его развития: Китай делает ставку на открытые модели, а Европа ввела жесткие правила, которые затормозили развитие технологий, и теперь обсуждает их отмену. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По словам вице-премьера, сложность регулирования ИИ связана с быстрой сменой технологий, за которыми государствам трудно успевать.

Сейчас весь мир, все страны, я бы сказал, ищут стратегию, как правильно отрегулировать развитие искусственного интеллекта в соответствующей стране. Сложность в чем? В том, что технология очень быстро меняет процессы, меняет сервисы, меняет процедуры, меняет все вокруг, и за этим, конечно, очень сложно государству угнаться с точки зрения изменения норм и правил, регуляторных правил. И, естественно, здесь ключевое – стратегия, которую государство предлагает технологическим компаниям, которые развивают и создают модели искусственного интеллекта заявил Григоренко

Григоренко рассказал о подходах разных стран к регулированию сферы искусственного интеллекта.

Есть несколько сценариев, и каждая страна идет в какой-то части по своему сценарию. Китайская модель – это открытые модели. Они выкладывают модели искусственного интеллекта в открытый доступ. Любой разработчик может их взять, ну и, соответственно, на базе них создавать соответствующие сервисы. Европейская модель, там вообще достаточно жестко отрегулировано все. Ну, собственно говоря, все это жесткое регулирование привело к тому, что на территории Европы технологического развития искусственного интеллекта на сегодняшний день мы не видим, и они сейчас обсуждают тему дерегулирования того, что они приняли вот несколько лет назад сообщил Григоренко

Вице-премьер отметил, что поиск баланса между интересами граждан и возможностью дальнейшего развития технологий – это задача всех государств на сегодняшний день.

Ключевое во всех государствах – это поиск баланса правильного – что регулировать и в какой степени регулировать. Потому что с одной стороны все прекрасно понимают, что регулирование – это сдерживание развития технологий, потому что технологии рождаются вне правил, и потом правила догоняют существующие технологии. А с другой стороны, регулирование необходимо, потому что технологии настолько ярко ворвались в жизнь гражданина, и граждане должны со стороны государства видеть гарантии, что это безопасно, что есть возможность этим пользоваться, есть правила, как этим пользоваться, есть возможность что-то обжаловать, что-то, если не работает, есть понимание, как это заработает, куда обращаться и так далее сказал Григоренко

Ранее Григоренко сообщал, что вступивший в силу 1 сентября закон "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта" носит рамочный характер, не вводит запретов и впервые дает юридическое определение ИИ.