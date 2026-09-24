Москва24 сен Вести.Развитие и поддержка собственных технологий искусственного интеллекта через здоровую конкуренцию и грамотное регулирование необходимы для победы в глобальной технологической гонке и обеспечения высокого качества цифровых решений.

Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя российского правительства - руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Искусственный интеллект - это цифровой инструмент, который, обрабатывая огромные массивы данных, предлагает решения. Как его будет использовать человек, такой и будет результат. Важна конкуренция моделей искусственного интеллекта между собой, потому что это дает качество. Наша задача - сделать так, чтобы через обратную связь от пользователя, которую, в том числе, получают и разработчики, конкурируя моделями между собой, повышать качество до такого уровня, чтобы модель была конкурентной, в конечном итоге пользовалась спросом сказал Григоренко

По его словам, российский рынок ИИ-технологий "остается открытым". Отечественные модели конкурируют со всеми зарубежными аналогами.

У нас на сегодняшний день рынок не закрыт, наши модели конкурируют с любыми, со всеми зарубежными моделями искусственного интеллекта. Каждая страна заинтересована, чтобы технология этой страны была самой лучшей, потому что любая цифровая технология распространяется на весь мир, любой пользователь может через интернет пользоваться этой технологией. Каждая страна поддерживает своих. Для этого, конечно, нужно регулирование, оно позволяет, поддерживая своих, развивать свою технологию, чтобы выиграть эту технологическую гонку отметил зампред правительства

Искусственный интеллект разных систем развивается быстрее, чем на него способны реагировать и контролировать люди, заявил генеральный директор OpenAI (разработчика ChatGPT) Сэм Альтман на заседании Совбеза ООН по искусственному интеллекту.