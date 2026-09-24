Москва24 сен Вести.Искусственный интеллект следует воспринимать как инструмент, который сильно повышает производительность труда и меняет рынок профессий. Об этом заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой.

По словам вице-премьера, для современной молодежи ИИ является скорее нормой и привычкой, чем новой технологией.

Я воспринимаю искусственный интеллект как инструмент. На сегодняшний день, на мой взгляд, оно и должно так восприниматься. То есть это некая норма, а в определенных процессах, так уже, наверное, там и не норма, а там обязанность знать технологию искусственного интеллекта, чтоб быть компетентным. Дело в том, что на сегодняшний день приходит молодежь, которая родилась с гаджетами в эпоху интернета, и для них искусственный интеллект – это не какая-то технология, которая появилась. Для них она не появлялась, они появились уже с этой технологией. И для них это норма и привычка использовать искусственный интеллект. И, конечно, искусственный интеллект во многих процессах сильно повышает производительность труда, сильно повышает эффективность, сильно ускоряет какие-то процессы заявил Григоренко

Вице-премьер отметил, что конкуренция на рынке труда будет меняться под влиянием ИИ.

И тут хвали-не хвали, послезавтра, ну, разные работники, делая одну и ту же работу, мы будем иметь ситуации, при которых один сотрудник, пользуясь искусственным интеллектом, делает эту же работу там быстрее, проще и лучше. И, ну, нравится, не нравится – это будут и работники сами видеть, понимая, что они не выдерживают конкуренцию. Ну, и работодатель тоже, ну, делает соответствующие выводы. Поэтому это реалии сегодняшнего времени и нравится нам или не нравится, искусственный интеллект сильно меняет рынок труда, сильно меняет профессии, трансформируя их и делая их более технологичными сказал Григоренко

Ранее Григоренко сообщил, что до конца 2026 года планируется максимально внедрить искусственный интеллект в работу всех сотрудников аппарата правительства РФ.