Григоренко заявил, что его отношение к ИИ изменилось в последние годы Григоренко признался, что за последние годы его отношение к ИИ изменилось

Москва24 сен Вести.Отношение к искусственному интеллекту изменилось в последние годы – он стал привычной частью жизни для большинства людей. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что его личное отношение к ИИ также изменилось.

Что касается в целом, наверное, нашего общего отношения, я имею в виду вообще людей к технологиям, связанным с искусственным интеллектом, за последние несколько лет отношение сильно поменялось. Ну, включая и мое отношение. На сегодняшний день, ну, на мой взгляд, надо признать, что к искусственному интеллекту, как к технологии все привыкли, а кто не привык, тот, наверное, смирился. Потому что это неизбежно и это то, с чем мы уже на сегодняшний день живем, включая меня. И, естественно, все пользуются, кто-то чаще, кто-то реже, но пользуются все рассказал Григоренко

Он сравнил эту технологию с интернетом, подчеркнув, что рано или поздно ИИ тоже будут использовать все.

Это как интернетом, на мой взгляд, вопрос времени, в течение которого технологиями искусственного интеллекта будут пользоваться все подчеркнул Григоренко

Ранее налоговый эксперт Вадим Зарипов заявил, что в эпоху ИИ приоритетом должна оставаться безопасность людей. А ответственность за принятые решения необходимо возлагать на человека, а не на искусственный интеллект.