Москва23 сен Вести.При внедрении ИТ-решений и искусственного интеллекта приоритетом остается обеспечение информационной безопасности и личная ответственность человека за принятые решения.

Об этом ИС "Вести" рассказал налоговый эксперт, партнер консалтингового агентства Вадим Зарипов.

Он также отметил, что для предотвращения ошибок у коллег, он делится накопленным опытом и программными разработками.

Работа с информационными технологиями - это в первую очередь информационная безопасность: персональные данные, коммерческая тайна, конфиденциальная информация, все это нуждается в сохранении, в первую очередь. Искусственный интеллект успешно имитирует те или иные выводы, тезисы, готовит аналитику, но верифицировать это и отвечать за любые принятые решения предстоит человеку. Хочется, чтобы вот те грабли, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не повторяли коллеги. Поэтому, конечно, и когда к нам обращаются, и когда у нас есть возможность где-то представить свои результаты, мы с удовольствием делимся и опытом, и программным обеспечением, кстати, потому что всем органам власти через Национальный фонд алгоритмов и программ наши наработки доступны рассказал Зарипов

Ранее исследователь Джош Энгельс, работавший в команде по безопасности ИИ Google DeepMind. пришел к выводу, что ИИ может стать новым видом, который человек не сможет контролировать.