Москва15 сен Вести.Нужно гарантировать, что искусственный интеллект (ИИ) не вмешается в критически важные сферы и не начнет в них действовать самостоятельно. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ИС "Вести".

Наше общество уже невозможно просто выдернуть из розетки. Мы все онлайн. А если отключимся, то выпадем из жизни. Пентагон - онлайн, ядерное оружие - онлайн, армии - онлайн, системы связи тоже онлайн. Искусственный интеллект вполне способен проникнуть в эти сферы и нанести колоссальный ущерб. ИИ может без труда взломать наши компьютеры, и никакие пароли не спасут отметил профессор

Он подчеркнул, что порой контроль за технологиями находится в руках людей, которые не всегда заботятся об общественном благе.

Нужно решить, как гарантировать, что наше ядерное оружие не окажется связанным с какой-нибудь системой искусственного интеллекта, которая вдруг начнет действовать самостоятельно. Это вопросы исключительной важности, которые на данный момент совершенно не решены. Если сложить все это воедино, становится очевидно: мир стал крайне опасным местом считает Джеффри Сакс

Искусственный интеллект стоит рассматривать не просто как технологию, а как потенциально новый вид разумных существ с ценностями, которые могут кардинально отличаться от человеческих, считает исследователь Джош Энгельс, ранее работавший в команде по безопасности ИИ Google DeepMind.