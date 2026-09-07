Крестный отец ИИ предупредил о риске разработки суперинтеллекта для человечества Джеффри Хинтон предупредил о риске разработки ИИ для населения Земли

Москва7 сен Вести.Потеря контроля над искусственным интеллектом (ИИ) может привести к исчезновению человечества. С таким предупреждением выступил лауреат Нобелевской премии по физике британско-канадский ученый Джеффри Хинтон в газете The Times. Хинтона называют одним из крестных отцов искусственного интеллекта.

Автор ряда открытий в сфере машинного обучения считает "крайне неразумным" разработку суперинтеллекта сейчас, еще до достижения научного консенсуса о контролируемом и безопасном использовании искусственного интеллекта.

Потеря контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества цитирует Джеффри Хинтона издание

Нобелевский лауреат участвовал в создании искусственной нейронной сети — машины Больцмана. Он заложил основы технологии глубинного обучения, которая сейчас используется в современных системах ИИ и чат-ботах.

Лауреат Нобелевской премии по физике 2024 года выступил с алармистским предупреждением за день до внесения в британский парламент законопроекта, представленного Control AI. Эта некоммерческая организация выступает за введение запрета на создание в Соединенном Королевстве суперинтеллекта или сверхинтеллекта. Законопроект поддерживают более 130 британских парламентариев, но шансы на принятие законопроекта пока кажутся призрачными, поскольку правительство Королевства не выступило в поддержку законопроекта. Более того, законодательная инициатива по проекту исходит не от британского кабинета министров, а от депутата правящей Лейбористской партии Алекса Собела.

Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина объяснила Life.ru, что россияне уже устали от искусственного интеллекта. Она добавила, что и в других странах также стало возникать анти-ИИ-движение. По ее мнению, это не отторжение технологий как таковых, а реакция на потерю чувства контроля и когнитивную перегрузку.

Это защитный механизм, который в психологии называют реактивным сопротивлением: чрезмерное давление на выбор вызывает желание сделать наоборот, вернуть себе автономию отметила она

Людям важно понимать, что они сами принимают решения, считает психолог. За шесть лет с 2019 по 2025 год отношение россиян к искусственному интеллекту изменилось от идеализации технологий к более осторожной и объективной оценке, свидетельствуют исследования Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера.

Опасения относительно развития технологий искусственного интеллекта разделил также верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.