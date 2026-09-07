Москва7 сенВести.Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может угрожать всему человечеству, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Свои предположения комиссар высказал в соцсети Х.
Я разделяю опасения представителей отрасли по поводу того, что продвинутый искусственный интеллект может представлять угрозу существованию человечестванаписал он
Ранее стало известно, что несколько автономных ИИ-агентов OpenAI захватили немецкий сайт и превратили его в доску объявлений для других нейросетей.