Комиссар ООН заявил об экзистенциальной угрозе для человечества со стороны ИИ

В ООН предупредили об угрозе для человечества со стороны ИИ Комиссар ООН заявил об экзистенциальной угрозе для человечества со стороны ИИ

Москва7 сен Вести.Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может угрожать всему человечеству, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Свои предположения комиссар высказал в соцсети Х.

Я разделяю опасения представителей отрасли по поводу того, что продвинутый искусственный интеллект может представлять угрозу существованию человечества написал он

Ранее стало известно, что несколько автономных ИИ-агентов OpenAI захватили немецкий сайт и превратили его в доску объявлений для других нейросетей.