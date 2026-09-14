Москва14 сенВести.Концепция разработки сверхразумного искусственного интеллекта сопоставима с вызовом на Землю внеземной цивилизации.
Такое мнение в эфире телеканала ABC выразил бывший исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон в интервью телеканалу ABC News.
Специалист отметил, что считает подобную аналогию вполне оправданной.
По его словам, осмысление перспектив появления цифрового разума через призму инопланетного сознания, мотивы и природа которого остаются не до конца понятными человеку, вызывает серьезную тревогу.
Ранее глава американской компании Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить развитие ИИ ради безопасности. Его идею поддержал Илон Маск.