Москва13 сенВести.Достаточно продвинутая модель искусственного интеллекта способна противостоять командам об отключении. Об этом заявил генеральный директор американской Anthropic Дарио Амодеи.
В интервью CBS News он пояснил, что делает выводы не на основе теорий. Способность продвинутого ИИ обходить попытки его отключения уже была доказана.
Мы видели это в симуляцияхпояснил Амодеи
Ранее гендиректор Anthropic высказался о необходимости ограничить скорость развития новых моделей ИИ. Его идею поддержал американский миллиардер Илон Маск.