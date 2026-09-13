Гендиректор Anthropic Амодеи: мощный ИИ может обойти попытки отключить его

Эксперт предупредил, что мощный ИИ может блокировать попытки отключить его Гендиректор Anthropic Амодеи: мощный ИИ может обойти попытки отключить его

Москва13 сен Вести.Достаточно продвинутая модель искусственного интеллекта способна противостоять командам об отключении. Об этом заявил генеральный директор американской Anthropic Дарио Амодеи.

В интервью CBS News он пояснил, что делает выводы не на основе теорий. Способность продвинутого ИИ обходить попытки его отключения уже была доказана.

Мы видели это в симуляциях пояснил Амодеи

Ранее гендиректор Anthropic высказался о необходимости ограничить скорость развития новых моделей ИИ. Его идею поддержал американский миллиардер Илон Маск.