Маск еще 12 лет назад предупреждал, что ИИ опаснее ядерного оружия

Маск напомнил о своем давнем предупреждении об угрозе искусственного интеллекта Маск еще 12 лет назад предупреждал, что ИИ опаснее ядерного оружия

Москва13 сен Вести.Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне возобновившихся дискуссий о необходимости приостановки развития передовых нейросетей напомнил, что говорил об экзистенциальных рисках этой технологии 12 лет назад. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.

Маск сделал репост собственной записи 2014 года, коротко указав на двенадцатилетнюю давность публикации.

В том архивном сообщении Маск подчеркивал, что по разрушительному потенциалу системы искусственного интеллекта способны превзойти даже арсеналы ядерного оружия.

Ранее ведущие математики мира увидели угрозу в стремительном развитии ИИ.