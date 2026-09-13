Москва13 сенВести.Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне возобновившихся дискуссий о необходимости приостановки развития передовых нейросетей напомнил, что говорил об экзистенциальных рисках этой технологии 12 лет назад. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.
Маск сделал репост собственной записи 2014 года, коротко указав на двенадцатилетнюю давность публикации.
В том архивном сообщении Маск подчеркивал, что по разрушительному потенциалу системы искусственного интеллекта способны превзойти даже арсеналы ядерного оружия.
Ранее ведущие математики мира увидели угрозу в стремительном развитии ИИ.