Маск оскорбил руководство OpenAI и обвинил его в краже технологий Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий

Москва29 авг Вести.Американский миллиардер Илон Маск обвинил главу OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана в присвоении чужих разработок.

Поводом для конфликта стало решение OpenAI прекратить сотрудничество с сервисом Cursor из-за его перехода под контроль SpaceX.

Мне все равно. Сэм Альтман и Грег Брокман совершенно ненадежные придурки, которые украли исходные коды из некоммерческой организации написал Маск в соцсети X

Ранее руководители компании OpenAI Сэм Альтман, Марк Чен и Грег Брокман возглавили топ-100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который составил журнал Time.