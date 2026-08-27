Москва27 авг Вести.Руководители компании OpenAI Сэм Альтман, Марк Чен и Грег Брокман возглавили топ-100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который составил журнал Time.

Журналисты отметили, что, несмотря на трудности, с которыми OpenAI столкнулась в последнее время, Альтман, Чен и Брокман намерены "преобразовать всю экономику" с помощью ИИ.

Их видение будущего компании весьма амбициозно: передовые модели; персональные ассистенты со сверхинтеллектом; новые чипы, дата-центры и потребительские устройства; а также новый акцент на безопасности и alignment - согласовании поведения ИИ с человеческими целями и ценностями. Руководители надеются, что это позволит установить новые отраслевые стандарты и стимулировать более широкое сотрудничество говорится в публикации

Среди других лидеров в сфере ИИ Times отметил, в частности, владельца xAI (ответственна за ИИ-модель Grok) Илона Маска, основателей Anthtopic (создатели ИИ-модели Claude) Дарио и Даниэлу Амодеи, гендиректора IBM Арвинда Кришну, директора по готовности к ИИ Google DeepMind Лилу Ибрагим, сооснователя ByteDance Ляна Жубо, а также издателя The New York Times Артура Грега Сульцбергера.

Ранее гендиректор компании Nvidia Джейсон Хуанг заявил, что ИИ вышел на значимый этап развития, спрос на него активно развивается, а инфраструктура ИИ растет "полным ходом".