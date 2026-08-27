Компания Nvida за второй квартал вдвое увеличила выручку и прибыль благодаря ИИ

Квартальные выручка и прибыль компании Nvida выросли вдвое Компания Nvida за второй квартал вдвое увеличила выручку и прибыль благодаря ИИ

Москва27 авг Вести.Выручка и чистая прибыль американской компании Nvidia за второй квартал 2026 года выросла вдвое. Первый показатель составил 96,2 млрд, второй — 59,69 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) вышел на значимый этап развития. На него растет спрос, развитие инфраструктуры ИИ "идет полным ходом".

ИИ достиг переломного момента. Он выполняет полезную работу. Его токены продуктивны и прибыльны. Теперь вычисления — это выручка. И спрос быстро увеличивается заявил Хуанг

Прибыль во втором квартале этого года на 18% превысила показатель аналогичный предыдущего квартала и на 106% — результаты за то же период прошлого года. В текущем квартале компания рассчитывает увеличить выручку на 90% — до $108 млрд.

Ранее сообщалось, что серверы с ИИ-чипами Nvidia подорожают более чем на 15%. Рост стоимости зависит от поколения чипов и конфигурации памяти.