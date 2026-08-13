Москва13 авгВести.Выручка технологического холдинга VK во втором квартале 2026 года составила 43,5 миллиарда рублей, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
Скорректированный показатель EBITDA за квартал вырос на 41%, до 7,6 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 17%.
Во втором квартале 2026 года VK ускорила рост финансовых результатов... Выручка увеличилась на 17%, до 43,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 328 миллионов рублейотмечается в сообщении
Кроме того, выручка VK от онлайн-рекламы составила 26,7 миллиарда рублей, показав рост на 14% год к году и на 22% относительно I квартала 2026 года.
По итогам первого полугодия выручка VK достигла 81 миллиарда рублей, что на 12% больше результата за аналогичный период 2025 года. EBITDA увеличилась на 34%, до 14 миллиардов рублей, при этом рентабельность по EBITDA выросла до 17%.
Чистый операционный денежный поток за первые шесть месяцев года составил 15,4 миллиарда рублей против отрицательного значения годом ранее. Объем денежных средств увеличился на 51%, до 49,6 миллиарда рублей.
Чистый долг VK на конец первого полугодия снизился на 27%, до 60,2 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 3,6 до 2,3. В компании отметили, что за полтора года долговая нагрузка уменьшилась более чем втрое.