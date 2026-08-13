Выручка VK подскочила до 43,5 млрд рублей Выручка VK составила 43,5 млрд рублей во II квартале 2026 года

Москва13 авг Вести.Выручка технологического холдинга VK во втором квартале 2026 года составила 43,5 миллиарда рублей, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA за квартал вырос на 41%, до 7,6 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 17%.

Во втором квартале 2026 года VK ускорила рост финансовых результатов... Выручка увеличилась на 17%, до 43,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 328 миллионов рублей отмечается в сообщении

Кроме того, выручка VK от онлайн-рекламы составила 26,7 миллиарда рублей, показав рост на 14% год к году и на 22% относительно I квартала 2026 года.

По итогам первого полугодия выручка VK достигла 81 миллиарда рублей, что на 12% больше результата за аналогичный период 2025 года. EBITDA увеличилась на 34%, до 14 миллиардов рублей, при этом рентабельность по EBITDA выросла до 17%.

Чистый операционный денежный поток за первые шесть месяцев года составил 15,4 миллиарда рублей против отрицательного значения годом ранее. Объем денежных средств увеличился на 51%, до 49,6 миллиарда рублей.

Чистый долг VK на конец первого полугодия снизился на 27%, до 60,2 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 3,6 до 2,3. В компании отметили, что за полтора года долговая нагрузка уменьшилась более чем втрое.