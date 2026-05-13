Авторы "ВКонтакте" в I квартале заработали более ₽700 млн с помощью "VK Доната"

Стало известно, сколько заработали авторы "ВКонтакте" в I квартале 2026 года Авторы "ВКонтакте" в I квартале заработали более ₽700 млн с помощью "VK Доната"

Москва13 мая Вести.По итогам первого квартала 2026 года авторы социальной сети "ВКонтакте" заработали при помощи "VK Донат" 718 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба интернет-ресурса.

Авторы "ВКонтакте" заработали за первый квартал 718 млн рублей с помощью "VK Доната". По итогам первого квартала 2026 года авторы заработали на 26% больше, чем годом ранее. Максимальный месячный доход одного автора составил 3,7 млн рублей говорится в релизе

Увеличилось и число пользователей, которые поддержали авторов донатами. Таких стало больше на 21%.

В основном аудитория поддерживала тех, кто создает контент о творчестве, рукоделии и хобби. Они собрали за квартал 193 млн рублей. Вторые по популярности – преподаватели и образовательные проекты. Также среди пользователей очень востребованы темы загородной жизни, танцев, науки, рецепты и азиатская культура.

В марте сообщалось, что авторы контента в соцсети "ВКонтакте" получили 100 миллионов рублей дохода за полгода действия программы монетизации шопсов – специальных публикаций с товарами. Из этой суммы 90 миллионов рублей досталось тем создателям, которые размещают шопсы каждую неделю.