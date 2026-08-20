CNBC: OpenAI намерена выйти на IPO в 2027 году, но может и раньше

Телеканал CNBC узнал, когда компания OpenAI выйдет на IPO CNBC: OpenAI намерена выйти на IPO в 2027 году, но может и раньше

Москва20 авг Вести.Американская компания OpenAI, разработавшая искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT, намерена провести первичное размещение акций на бирже (Initial Public Offering, IPO) и стать публичной компанией в 2027 году, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финансового директора OpenAI Сару Фрайар.

Однако выход ИИ-гиганта на биржу может состояться и раньше при ускорении роста бизнеса, пояснила Фрайар.

OpenAI получила значительную финансовую гибкость после привлечения $122 млрд в марте 2026 года, отметила Фрайар и призвала сотрудников компании не переживать, если главный конкурент в области ИИ-разработок – стартап Anthropic (создатель Claude) – выйдет на биржу раньше. OpenAI "идет своей дорогой", подчеркнула Фрайар.

IPO – это не финишная черта, а важный этап, еще один раунд привлечения капитала приводит CNBC слова Фрайар

Газета The New York Times в июне писала, что OpenAI в закрытом режиме направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на IPO.

По сведениям CNBC, OpenAI предстоит обосновать оценку, с которой она хочет выйти на IPO, - $852 млрд. Годовая выручка компании превысила $40 млрд, а доходы от корпоративного направления увеличились в этом квартале на 50%.

IPO - первичное размещение акций компании на бирже, после которого акции может купить любой желающий. До проведения IPO компания остается частной и привлекает финансирование только от узкого круга инвесторов – фондов и крупных вкладчиков.

Выход на биржу открывает компании доступ к куда более широкому кругу источников капитала и позволяет дать рыночную оценку компании. Обратная сторона IPO - обязательство компании публично в определенные законом сроки раскрывать финансовую отчетность.