Жителям Тайваня выплатят по $314 из-за роста экономики благодаря ИИ Тайвань собирается выплатить жителям острова по 314 долларов "дивидендов от ИИ"

Москва18 авг Вести.Власти Тайваня заложили в проект бюджета на 2027 год порядка 7,4 млрд американских долларов на выплату жителям "дивидендов от искусственного интеллекта", сообщил глава администрации острова Уильям Лай, его слова приводит издание Taiwan News.

Согласно плану, каждый гражданин сможет получить по 10 тысяч новых тайваньских долларов, то есть около 314 американских долларов наличными. Деньги, как ожидается, выплатят всем жителям независимо от сферы занятости.

Мы должны заботиться о насущных нуждах народа и отвечать за будущие поколения, делиться плодами экономического роста, сохраняя дисциплину национальных финансов сказал Лай

Он связал возможность выплат с высокими темпами экономического роста Тайваня. В первом полугодии экономика острова выросла примерно на 14,2% в годовом выражении – это максимальный показатель за аналогичный период за последние 50 лет.

Прогноз роста экономики Тайваня на 2026 год был повышен с 9,6% до 11%. По словам Лая, одним из факторов роста остается устойчивость цепочек поставок полупроводников, спрос на которые увеличивается на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

Если парламент утвердит бюджет в третьем чтении, жители Тайваня смогут получить выплаты до наступления Нового года по лунному календарю.

В декабре 2025 года газета The Guardian сообщала, что Маршалловы острова стали первой в мире страной, которая ввела безусловный базовый доход (ББД) для всех своих граждан.