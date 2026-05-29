Москва29 мая Вести.Партия "Новые люди" в рамках умного протекционизма предложила ввести зеркальные пошлины в 35% на товары из недружественных стран. Благодаря этой мере российский бюджет получил 150 миллиардов рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель партии Алексей Нечаев.

Депутат рассказал, что планирует обсудить вопрос умного протекционизма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

Что такое протекционизм в целом? Когда ты поддерживаешь своих производителей, а чужих немножко отодвигаешь…Чтобы делать это по-умному, чтобы не росли цены…Мы нашли целый ряд товарных категорий, по которым компании западных стран, недружественных стран, например, поставляют сюда по 6% с пошлиной. Хотя, например, из нашей страны мы поставляем к ним с пошлиной 35%, а где-то даже запрещены поставки из России в эти страны некоторых товаров, и мы решили сделать зеркальную пошлину 35%. Почему это хорошо? Потому что у компании есть так называемая цена инвойса, то есть та цена, по которой товар пересекает границу. И дальше они потом поднимают на 6% пошлину, и потом наценка и дистрибуция, то есть розница. Если ты поднимаешь пошлину на 35, то что они делают? Они берут и понижают цену инвойса и получается, что они не по 100 единиц завезли товар, а по 80, и в итоге на полке цена не растет. Они вместо того, чтобы иметь прибыль у себя в стране, платить налог на прибыль у себя в стране, они платят пошлину нам отметил Нечаев

Депутат дополнил, что за три года бюджет получил от этой меры 150 миллиардов рублей. Эти средства можно направлять на социальные нужды, а также реинвестировать в развитие своих проектов.

