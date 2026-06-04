Москва4 июн Вести.Решение ВТБ о выплате 25% прибыли на дивиденды, а не 50% необходимо для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах. Об этом первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что банки не могут предлагать дивиденды, если это в будущем нарушит возможность исполнения нормативов.

Мы находимся в преддверии двух важных шагов по увеличению базельских надбавок в 2027 и в особенности в 2028 году. В этом году экономика может потребовать дополнительных резервов. Это был, по сути, компромисс между капитальной устойчивостью банка и ожиданиями инвесторов. При этом даже 25% дивидендов обеспечивает 12-процентную доходность. По сути, только лучший эмитент на российском рынке обеспечивает своим акционерам двузначную дивидендную доходность объяснил Пьянов

Банк России с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала. ВТБ для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах необходимо до 700 миллиардов рублей дополнительного капитала, сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.