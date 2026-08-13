Москва13 авг Вести.Коммунизм пытаются построить при помощи высоких технологий. И это не шутка. Китайские экономисты всерьез рассматривают искусственный интеллект как лекарство от врожденной болезни социалистической экономики, пишет The Economist: советский Госплан был не способен анализировать решения о покупке товаров и их то и дело не хватало. Электронному разуму такая задача вполне по плечу. Как будут строить коммунизм с помощью нейросетей - в материале РБК.

Еще в конце 2022 года США выглядели фаворитом в сфере искусственного интеллекта: OpenAI выпустила ChatGPT, но уже в 2025-м китайская DeepSeek представила открытую модель R1, показавшую, что КНР наступают на пятки лидерам Кремниевой долины. Позже появились GLM 5.2 от Z.ai и Kimi K3 от Moonshot, которая при тех же возможностях, что и у передовых западных аналогов, потребляют в два раза меньше ресурсов. Соперничество вышло за рамки технического соревнования и стало носить цивилизационный характер уверены многие политологи

А китайские экономисты, в том числе имеющие отношение к государственному планированию, утверждают, что продвинутый искусственный интеллект может обеспечить стране небывалое благоденствие.

Одним из символов краха плановой экономики СССР стали пирамиды из банок с морской капустой. Разработчики XI пятилетнего плана на 1981–1985 годы позаботились запланировали массовое производство дешевого продукта, однако спрос на морскую капусту оказался мизерным. Советские экономисты выводили прогнозы, пользуясь калькуляторами и примитивными ЭВМ. Нынешняя вычислительная техника отличается от всего этого, как полет на космическом корабле отличается от езды на ослике.

Искусственный интеллект способен полностью изменить правила игры - он будет сводить между собой спрос и предложение на лету и с высокой предсказательной способностью признает Дарон Аджемоглу Нобелевский лауреат по экономике

Такой "ИИ-коммунизм" позволит государству эффективно обрабатывать огромные массивы данных и оптимально распределять ресурсы. Результатом может стать общество всеобщего благоденствия, которому будет не страшна даже безработица - оптимальное производство товаров закроет насущные потребности каждого.

Важно, что ИИ-инструменты окажутся у государства, а не у частных компаний, чья монопольная власть превратила бы жизнь людей в ад. Китай уже демонстрирует приверженность этой модели: тот же Deepseek - это инструмент с открытым кодом, который каждый может использовать для своих нужд.

Но нельзя забывать и о политике, и это подводит нас к очередным непростым вопросам. Даже если ИИ технически сможет выполнять те же вычисления, что и рынок, концентрация власти в руках государства превратится в серьезную опасность.

ИИ сам по себе в каком-то смысле "коммунист-плановик" - архитектура больших языковых моделей тяготеет к концентрации данных уверен Аджемоглу

Это угрожает в том числе западному обществу. В ближайшем будущем данные окажутся либо в руках государства, либо в руках самых могучих его конкурентов - монополий, в которые могут превратиться корпорации вроде Alphabet и Microsoft.

И тот и другой вариант - кошмарная антиутопия. Она угрожает в том числе прогрессу -— и авторитаризм, и монополии затрудняют развитие свободной предпринимательской среды, необходимой для инноваций: государство подавляет амбициозных предпринимателей, чьи планы воспринимает как вызов, монополии выдавливают их с рынка.

Наконец, сценарий, в котором ИИ превращается в главного плановика, отдает машинам слишком много власти. Будут ли они руководствоваться интересами людей и соблюдать законы робототехники, придуманные Айзеком Азимовым? Неизвестно.