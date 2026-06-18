Пентагон признал, что использовал ИИ-модель Маска Grok для атак по Ирану

Пентагон использовал ИИ-модель Илона Маска Grok для ударов по Ирану Пентагон признал, что использовал ИИ-модель Маска Grok для атак по Ирану

Москва18 июн Вести.Представители Пентагона признали, что использовали модель искусственного интеллекта Grok от принадлежащей Илону Маску компании xAI для ударов по Ирану, сообщил портал Clash Report со ссылкой на письменные показания главного директора по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Министерства войны США Кэмерона Стенли.

Подробности использования ИИ-модели были раскрыты для суда из-за необходимости защитить дата-центр xAI в Мемфисе от исков о незаконном загрязнении окружающей среды.

Он подтвердил, что военные в значительной степени полагались на технологию xAI в ходе всей кампании. Модель Grok Gov способствовала применению более 2000 боеприпасов по такому же количеству отдельных целей в течение 96 часов. Стэнли заявил, что чат-бот продемонстрировал значительно возросшую оперативную эффективность для американских сил говорится в публикации

В феврале Илон Маск похвалил Grok версии 4.20 за "смелость" при ответах на спорные политические вопросы.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении бороться с незаконным контентом, сгенерированным Grok.