Ведущие математики мира увидели угрозу в стремительном развитии ИИ Лауреаты медали Филдса заявили об опасности ИИ для математики

Москва12 сен Вести.Развитие искусственного интеллекта может негативно повлиять на научную работу и математическое сообщество, считают 25 ведущих математиков мира. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте движения Math and AI.

Все подписанты документа являются лауреатами медали Филдса – одной из самых престижных наград в области математики. Они отметили, что цели компаний, разрабатывающих ИИ, и научного сообщества постепенно расходятся.

По мнению математиков, технологические компании все чаще оценивают возможности ИИ по способности решать уже известные задачи. Для ученых же решение таких задач является прежде всего способом получить новые знания и методы.

Решение задач – лишь инструмент и показатель достижения основной цели, которой являются концептуальное понимание и новые идеи говорится в письме

Авторы документа опасаются, что публикация результатов, полученных с помощью ИИ, в ускоренном режиме может нарушить сложившийся процесс научного осмысления. В частности, у исследователей может не оставаться времени на развитие новых методов, сопоставление результатов с предыдущими работами и их дальнейшее использование.

Часто об этих решениях объявляют в спешке, не оставляя времени для надлежащего оформления, выделения новых методов и идей и указания на соответствующие предыдущие работы других людей отметили математики

Они также указали на возможные проблемы с авторством и плагиатом. При этом ученые признали, что ИИ способен ускорить математические исследования. Итоговое влияние технологии, по их мнению, будет во многом зависеть от решений людей, которые управляют ее развитием.

Ранее OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила одну из семи "задач тысячелетия" – проблему существования и гладкости решений уравнений Навье–Стокса. По данным компании, последующая формализация и проверка результата заняли еще 17 часов.