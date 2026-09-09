В OpenAI заявили, что их ИИ-модель решила одну из семи задач тысячелетия

ИИ-модель OpenAI решила одну из семи задач тысячелетия В OpenAI заявили, что их ИИ-модель решила одну из семи задач тысячелетия

Москва9 сен Вести.Внутренняя модель на основе искусственного интеллекта американской компании OpenAI решила одну из семи "задач тысячелетия" - проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье - Стокса. Об этом говорится в заявлении компании.

Уравнение Навье - Стокса представляет собой систему дифференциальных уравнений, которые описывают движение вязких жидкостей и газов.

Мы представляем решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье - Стокса - одной из "задач тысячелетия" говорится в публикации

Отмечается, что в ходе решения задачи OpenAI использовала внутреннюю модель, возможности которой в значительной степени превосходят показатели GPT-6 Astra. Утверждается также, что компания запустила 10 тысяч агентов на 88 часов беспрерывной работы.

Ранее стало известно, что нейросеть GPT-6 Astra от OpenAI самостоятельно прошла компьютерную игру с пространственными головоломками Portal от компании Valve.