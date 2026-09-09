Москва9 сенВести.Внутренняя модель на основе искусственного интеллекта американской компании OpenAI решила одну из семи "задач тысячелетия" - проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье - Стокса. Об этом говорится в заявлении компании.
Уравнение Навье - Стокса представляет собой систему дифференциальных уравнений, которые описывают движение вязких жидкостей и газов.
Мы представляем решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье - Стокса - одной из "задач тысячелетия"говорится в публикации
Отмечается, что в ходе решения задачи OpenAI использовала внутреннюю модель, возможности которой в значительной степени превосходят показатели GPT-6 Astra. Утверждается также, что компания запустила 10 тысяч агентов на 88 часов беспрерывной работы.
Ранее стало известно, что нейросеть GPT-6 Astra от OpenAI самостоятельно прошла компьютерную игру с пространственными головоломками Portal от компании Valve.