Бадеха: за счет ИИ удалось добиться снижения трудоемкости в 10 раз

За счет ИИ удалось добиться снижения трудоемкости в 10 раз, заявили в ОАК Бадеха: за счет ИИ удалось добиться снижения трудоемкости в 10 раз

Москва5 июн Вести.За счет внедрения инструментов искусственного интеллекта в среду проектирования удалось добиться снижения трудоемкости в 10 раз. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Он рассказал, что в ОАК при поддержке Минпромторга России совместно со Сбербанком реализуется проект, направленный на внедрение технологий искусственного интеллекта в среду проектирования.

Сегодня мы вышли уже на практическую эксплуатацию такого рода решений. Это в первую очередь касается рутинных операций, которые занимают до 70% времени, необходимого для проектирования. Мы добились снижения трудоемкости в 10 раз. И ключевым фактором успеха является то, что разработчик нового программного обеспечения для проектирования тоже является российская компания, которая входит в госкорпорацию "Росатом" сказал Бадеха

Ранее глава ОАК сообщил, что корпорация в настоящий момент разрабатывает тяжелую грузовую беспилотную платформу для гражданских нужд.