Нейросеть GPT-6 Astra смогла решить все головоломки в культовой игре Portal Нейросеть GPT-6 Astra смогла пройти игру Portal без участия человека

Москва8 сен Вести.Блогер, известный под псевдонимом CozyBlaze зафиксировал, как новая нейросеть GPT-6 Astra от компании OpenAI самостоятельно проходит знаменитую компьютерную игру с пространственными головоломками Portal от компании Valve.

Блогер выложил на своем YouTube-канале ролик, где демонстрируется все прохождение. Он составил алгоритм, благодаря которому нейросеть получала скриншот из игры, данные о положении персонажа и координатную сетку в автоматическом режиме.

Пока нейросеть принимала решение, игра ставилась на паузу. В Portal игроку нужно решать сложные пространственные головоломки с порталами, а также быстро на лету принимать решения.

GPT-6 Astra прошла игру почти за 24 часа без какого-либо участия человека. Это стало еще одним доказательством высоких показателей нейросети.

Ранее стало известно, что нейросеть Claude Fable 5.1 смогла расшифровать криптограмму шотландского писателя Томаса Уркхарта, которая оставалась неразгаданной с 1653 года. Искусственный интеллект справился с задачей за 44 минуты.