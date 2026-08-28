Rockstar Games представила новый трейлер с геймплеем GTA VI Rockstar Games показала трейлер с геймплеем GTA VI и раскрыла детали сюжета

Москва28 авг Вести.Компания Rockstar Games представила трейлер с геймплеем Grand Theft Auto VI и раскрыла подробности сюжета видеоигры. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно опубликованным данным, действие GTA VI развернется в вымышленном штате, в который входит город Вайс-Сити, известный по одной из предыдущих частей игровой вселенной. Персонажи новинки будут втянуты в криминальные интриги, связанные с ограблением, которое прошло не по плану.

Кадры геймплея были записаны с консоли PlayStation 5. После выхода ролика платформа Twitch работала со сбоями из-за большого наплыва зрителей. А трансляция на платформе Netflix стала временно недоступна по той же причине.

Релиз GTA VI переносили несколько раз. Разработчики объясняли это необходимостью доработки игры. Согласно последним данным, выход GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дату релиза на ПК пока официально не анонсировали.

Ранее сообщалось, что Rockstar Games приняла решение уволить несколько десятков сотрудников по причине утечки внутренней информации.