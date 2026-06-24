Москва24 июн Вести.Предзаказ видеоигры Grand Theft Auto 6 будет стоить $79,99 (около 5991 рубля). Купить игру можно будет в полночь четверга, 25 июня, по местному времени, заявил принадлежащий американской Take-Two Interactive издатель Rockstar Games.

Уточняется, что, помимо базовых версий для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X и S будет доступна версия Ultimate Edition с дополнительными игровыми предметами за $99,99 (около 7489 рублей). Саму игру планируют выпустить 19 ноября.

Пользователи ждут шестую часть серии игры больше 10 лет. Ее выход неоднократно переносился. Аналитики, на которых ссылается агентство Reuters, прогнозируют продажи игры в первые дни на уровне миллиардов долларов.

Предыдущая часть была выпущена в 2013 году, ее тираж составил около 230 млн экземпляров.