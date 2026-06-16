На заводах General Motors начнут выпускать детали для оружия WSJ: General Motors обсуждает с Lockheed Martin выпуск деталей для оружия

Москва16 июн Вести.Автогигант из США General Motors, занимающийся производством автомобилей под брендами Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac, вступил в переговоры с оборонной компанией Lockheed Martin о выпуске деталей для вооружений. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что автоконцерн планирует производить компоненты, которые поспособствуют наращиванию выпуска боеприпасов оборонной корпорацией. Компании в настоящий момент обсуждают перечень деталей, которые будут заявлены в предстоящем соглашении.

Такое сотрудничество поможет укрепить позиции оборонного блока General Motors, который вновь начал свою деятельность около 10 лет назад и сосредоточился на производстве боевых машин пехоты.

Корпорация Lockheed Martin специализируется на оборонных технологиях и создает авиационную и космическую технику, а также средства ПВО и ПРО. В том числе компания производит ракеты для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, которые применяются на Украине.

В мае стало известно, что Сухопутные силы США призвали разработать относительно дешевый аналог ракетам для Patriot.