Москва24 июн Вести.Не стоит удивляться тому, что американские автопроизводители General Motors и Ford ведут переговоры с представителями оборонного сектора о перепрофилировании заводов под производство ракет Patriot и Tomahawk, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, решение американцев переориентировать свой автопром на военное производство не вызывает удивления. Это произошло под влиянием неких "теневых игроков", воздействовавших на президента США Дональда Трампа. При этом эксперт подчеркнул, что США никогда не были по-настоящему отстранены от украинского конфликта, поскольку продавали оружие европейским странам, которые поставляли его Украине, а также обеспечивали логистическую поддержку. Таким образом, нынешняя открытость их участия является лишь продолжением уже существующей политики.

Не надо удивляться и возмущаться тому что Трамп "вписался" в европейский проект ведения войны против России. Потому что он из него и "не выписывался". Назовите мне период, когда Соединенные Штаты не обеспечивали логистику для Украины - несколько часов. Когда не было поставок вооружений на коммерческих условиях - они все время шли. Трамп никогда "не выписывался" из этой системы. А вот то, что произошло сейчас - это для нас очень важно. То, что Трамп сказал про автомобильные концерны, это означает почти нескрываемый перевод американской промышленности на военные рельсы, особенно в условиях американской деиндустриализации. Он этого не скрывает- это политическая декларация заявил Евстафьев

По его мнению, президент США либо искренне заблуждается, либо притворяется, что не является стороной украинского конфликта. Он считает, что достаточно ограничиться гибридным участием, игнорируя тот факт, что европейцы уже глубоко вовлекли его в эту ситуацию.

То, что он пошел на публичные декларации, это может быть связано только с одним: в Америке произошел тектонический сдвиг в элитах, который мы не заметили. Мы все говорим: промежуточные выборы, демократы, республиканцы, а это – глубинный сдвиг, вероятнее всего не только в том, что касается глубинного государства, но и в целом, в элитном балансе, когда элита решила, что конфронтация с Россией — это опция для выживания, а не уход в свою ракушку американской крепости заявил Евстафьев

Именно поэтому, по мнению эксперта, важно понять в действительности, кто сейчас управляет Америкой

Кто те теневые игроки, которые прижали Дональда Трампа, вероятнее всего, компроматом и заставили его выйти на совершенно другой курс? И я верю в то, что я вижу, а я вижу серьезный разворот в публичной политике Трампа. Только не надо это списывать на то, что у него там со здоровьем что-то и он вообще там нерационален, он действует вполне рационально. И решение задействовать мощности автомобилестроительных корпораций очень рационально. Более того, я почти уверен, что оно просчитано с точки зрения экономики заявил Евстафьев

Ранее сообщалось, что автогигант из США General Motors, занимающийся производством автомобилей под брендами Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac, вступил в переговоры с оборонной компанией Lockheed Martin о выпуске деталей для вооружений.