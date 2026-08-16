Сериал "Стены замка" стал первым ИИ-проектом на крупном стриминге Турецкая Ay Yapim выпустила на Prime Video сериал "Стены замка", созданный с ИИ

Москва16 авг Вести.Турецкая компания Ay Yapim выпустила на Prime Video сериал "Стены замка", заявив о нем как о первом в мире проекте, созданном с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для крупной международной стриминговой платформы. Об этом сообщает Variety.

История из двух 15-минутных серий посвящена замку Аламут. В производстве задействовали набор ИИ-инструментов – от ChatGPT и MidJourney до Runway, Veo и Kling. Кроме того, Ay Yapim разработала собственные технологии: систему для создания сторибордов и видеомодель AYDNA. Для ее обучения использовали только контент компании, права на который были урегулированы.

При этом авторы подчеркивают, что искусственный интеллект не заменил актеров и художников. Персонажей и локации сначала создавали вручную, дубляж выполняли профессиональные актеры, а актерская игра не генерировалась нейросетями.

Это не производство, которое обошлось без человеческих навыков; это производство, в котором ИИ использовался для их усиления заявили в Ay Yapim

Первую серию создавали покадрово, тогда как во второй использовали более современные генеративные технологии.

Ранее эксперт назвал профессии, которые могут исчезнуть первыми из-за развития ИИ. Среди них операторы колл-центров и бухгалтеры.