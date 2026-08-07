Названы профессии, которые могут первыми исчезнуть из-за ИИ Маркетолог Новиков: первыми из-за ИИ исчезнут профессии оператора и бухгалтера

Москва7 авг Вести.Эксперт по маркетингу Владислав Новиков перечислил профессии, которые, по его мнению, первый делом заменит искусственный интеллект (ИИ). Слова специалиста приводит NEWS.ru.

Новиков напомнил, что на сегодняшний день нейросети уже пишут тексты, занимаются анализом данных, ведут переговоры с клиентами.

Сначала исчезнут профессии с четкими, повторяющимися алгоритмами действий. Операторы колл-центров постепенно уступают место чат-ботам полагает эксперт

Новиков выразил мнение, что также будут заменены бухгалтеры, которые занимаются рутинным вводом данных. Помимо этого, по его мнению, исчезнет потребность в копирайтерах, создающих шаблонные тексты для карточек товаров.

Собеседник журналистов также полагает, что исчезнут вакансии переводчиков базовых текстов, кассиров и диспетчеров.

Новиков уточнил, что речь идет о профессиях, которые построены на выполнении предсказуемых сценариев и легко поддаются автоматизации.

Ранее в фонде "Кинопрайм" рассказали ИС "Вести" о рисках применения ИИ в кинопроизводстве.