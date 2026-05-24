ИИ произвел прорыв в теории чисел, решив задачу 80-летней давности OpenAI: ИИ решил головоломку, над которой математики бились 80 лет

Москва24 мая Вести.О прорыве в математике и развитии искусственного интеллекта (ИИ) сообщила компания OpenAI. Ее универсальная модель без узкой специализации под математические задачи самостоятельно нашла ответ на вопрос теории чисел.

Искусственный интеллект в мае этого года решил головоломку 80-летней давности, над которой математики бились с 1946 года. Задачу сформулировал выдающийся математик Пал Эрдеш. Он сформулировал задачу: каково максимальное число пар точек на плоскости, расстояние между которыми составляет ровно одну единицу? Ответ через 80 лет дала нейросеть. Достоверность результатов проверили независимые математики, среди которых были Томас Блум, Нога Алон и Мелани Вуд.

Это меняет правила игры: ИИ нашел решение математической головоломки, над которой десятилетиями бились лучшие умы. Доказательство решает не только старую задачу, но и расширяет горизонты дискретной геометрии, показывая, что теоретико числовые подходы могут дать ответы на многие другие вопросы в этой области отметил оценивший результат Томас Блум

Математики предполагали, что для решения задачи Эрдеша оптимальный вариант — расположить точки в виде квадратной сетки. Нейросеть решила использовать не привычные геометрические методы, а задействовала инструменты алгебраической теории чисел. Это было открытием. Алгоритм не только подтвердил старые гипотезы, но и открыл семейство новых конфигураций точек, что позволяет получить значительно больше пар с единичным расстоянием, чем при использовании классических методов квадратной решетки.

OpenAI наглядно продемонстрировал, что универсальные модели способны не просто помогать исследователям, но и самостоятельно совершать научные прорывы. Это открытие запустит новую волну исследований, в которых ученые станут активнее применять теорию чисел для решения открытых проблем дискретной геометрии.

Семь месяцев назад бывший вице-президент OpenAI Кевин Вейл заявил, что GPT-5 нашел решения 10 задач Эрдеша. Но тогда нейросеть просто нашла уже существующие ответы, сейчас алгоритм выдал самостоятельное открытие.