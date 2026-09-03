Москва3 сен Вести.Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, сообщает американское интернет-издание TechCrunch.

Презентация Astra состоялась 3 сентября. В OpenAI называют эту модель самой мощной и функциональной среди всех, которые компания выпускала до сих пор.

Президент OpenAI Грег Брокман во время телефонной конференции с журналистами заявил, что Astra стала наиболее согласованной моделью компании на текущий момент. Он отметил, что ее появление может изменить представления о том, какие задачи люди способны передавать искусственному интеллекту, а также расширить возможности пользователей.

Как уточняет TechCrunch, с 3 сентября Astra стала доступна клиентам OpenAI, которые используют Daybreak - программу компании в сфере кибербезопасности. В течение следующей недели модель планируют открыть для пользователей платных тарифов OpenAI, а также предоставить доступ к ней через API компании.

На прошлой неделе журнал Time включил руководителей OpenAI Сэма Альтмана, Марка Чена и Грега Брокмана в список 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта, поставив их во главе рейтинга.