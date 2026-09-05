Claude за 44 минуты разгадала шифр, не разгаданный несколько веков Нейросеть Claude за 44 минуты разгадала шифр, над которым бились веками

Москва5 сен Вести.Новая модель нейросети Claude Fable 5.1 расшифровала криптограмму шотландского писателя Томаса Уркхарта, которая считалась неразгаданной несколько столетий. На решение задачи нейросети потребовалось 44 минуты, сообщил сервис оценки ИИ-моделей Vals AI.

Речь идет о "Шифре-дистихе" (Cyphral Distich), опубликованном в конце трактата Уркхарта "Логопандектесион" в 1653 году. Криптограмма состоит из двух строк по 32 числа.

В 1899 году шифр предложили разгадать читателям журнала Notes and Queries. Впоследствии он упоминался в литературе по криптографии, а исследователь исторических шифров Клаус Шме включил его в список 50 известных нерасшифрованных сообщений.

Автор эксперимента Геби Джафф поручил Claude Fable 5.1 самостоятельно выбрать и попытаться разгадать один из исторических шифров. На решение задачи модель потратила 44 минуты и 176 тысяч токенов, при этом человек не вмешивался в процесс.

Ключ к шифру нейросеть обнаружила в тексте, расположенном непосредственно перед криптограммой. Там содержатся 32 пронумерованных пункта - столько же чисел находится в каждой строке шифра.

Модель предположила, что каждое число соответствует одному из этих пунктов и указывает на определенное слово в нем. Из выбранного слова необходимо взять первую букву. Применив этот принцип ко всей криптограмме, нейросеть получила послание с просьбой к Богу поддержать короля Карла II и сделать его верховным правителем страны. Полученный текст соответствует политическим взглядам Уркхарта, который был сторонником монархии.

Fable 5.1 также применила похожий метод к другой криптограмме Уркхарта - "Шифру-октастиху" 1652 года, состоящему из 285 чисел. Модели удалось расшифровать большую часть текста, однако девять букв остались неизвестными. Для их проверки, как отмечает сервис, потребуется изучить физический экземпляр старинного издания или его полную копию.

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