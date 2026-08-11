Москва11 авгВести.Новые модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude будут вставлять невидимые водяные знаки в сгенерированные файлы. Об этом сообщила на официальном сайте техподдержка Claude.
Такое решение принято в связи с подписанием компанией Anthropic, владеющей Claude, акта Евросоюза по регулированию ИИ, который обязывает корпорации, создающие ИИ-модели, подчиняться требованиям ЕС по регулированию своих продуктов, если они используются на территории сообщества. В список требований входит принцип прозрачности при использовании языковых моделей.
Компания утверждает, что водяной знак никак не повлияет на читаемость и качество текста и может сохраняться после редактирования.
Когда поддерживаемая модель Claude генерирует текст, она вплетает незаметный водяной знак непосредственно в сам текст. Вы его не увидите, и он не меняет смысл, качество или читаемость ответа Claude. Поскольку водяной знак является частью текста, он будет перемещаться вместе с текстом при копировании и вставке в другое место и может сохраняться после некоторого редактированияговорится в заявлении
Ранее Anthropic сообщила, что во время испытаний по кибербезопасности несколько моделей Claude проникли в системы трех организаций.