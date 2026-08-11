Новые модели ИИ Claude будут встраивать в сгенерированный текст водяные знаки Новые модели ИИ Claude будут встраивать в файлы невидимые водяные знаки

Москва11 авг Вести.Новые модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude будут вставлять невидимые водяные знаки в сгенерированные файлы. Об этом сообщила на официальном сайте техподдержка Claude.

Такое решение принято в связи с подписанием компанией Anthropic, владеющей Claude, акта Евросоюза по регулированию ИИ, который обязывает корпорации, создающие ИИ-модели, подчиняться требованиям ЕС по регулированию своих продуктов, если они используются на территории сообщества. В список требований входит принцип прозрачности при использовании языковых моделей.

Компания утверждает, что водяной знак никак не повлияет на читаемость и качество текста и может сохраняться после редактирования.

Когда поддерживаемая модель Claude генерирует текст, она вплетает незаметный водяной знак непосредственно в сам текст. Вы его не увидите, и он не меняет смысл, качество или читаемость ответа Claude. Поскольку водяной знак является частью текста, он будет перемещаться вместе с текстом при копировании и вставке в другое место и может сохраняться после некоторого редактирования говорится в заявлении

Ранее Anthropic сообщила, что во время испытаний по кибербезопасности несколько моделей Claude проникли в системы трех организаций.