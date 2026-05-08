Baza: нейросеть Claude начала массовые блокировки пользователей из РФ

Москва8 мая Вести.Искусственный интеллект Claude проводит массовые блокировки пользователей из России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что свои аккаунты потеряли несколько сотен человек. IT-специалисты и бизнесмены лишились выстроенной архитектуры сложных проектов и аналитики. Также пользователям возвращаются деньги за подписку.

Эксперт по AI Дмитрий Антипов в беседе с Telegram-каналом допустил, что причиной масштабных блокировок могли стать схемы по обходу ограничений для подключения к Claude, поскольку нейросеть в России официально недоступна.

Эксперт по внедрению AI Роман Адаменко назвал другую причину. По его мнению, причиной блокировок мог стать нестабильный интернет в сочетании с постоянным переподключением VPN.

Ранее компания Anthropic – разработчик Claude – подала иск против Пентагона, обвинив ведомство в атаке на свободу слова.