Лингвист рассказала о наличии в английском языке слова из более 189 тысяч букв Лингвист МакКинзи назвала бесполезным слово в английском языке из 189 тыс. букв

Москва7 июн Вести.В английском языке существует слово, состоящие из 189 819 букв, на практике оно абсолютно бесполезное. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала лингвист из Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи.

По словам собеседницы агентства, речь идет о названии крупнейшей известной молекулы белка, на чтение которого уходит до трех с половиной часов.

Это непрактично. Не могу представить, чтобы такое слово использовали сказала МакКинзи

Эксперт также усомнилась в том, что эту конструкцию можно в полной мере считать словом. Она объяснила, что фактически это является химической формулой.