Москва7 июнВести.В английском языке существует слово, состоящие из 189 819 букв, на практике оно абсолютно бесполезное. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала лингвист из Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи.
По словам собеседницы агентства, речь идет о названии крупнейшей известной молекулы белка, на чтение которого уходит до трех с половиной часов.
Это непрактично. Не могу представить, чтобы такое слово использовалисказала МакКинзи
Эксперт также усомнилась в том, что эту конструкцию можно в полной мере считать словом. Она объяснила, что фактически это является химической формулой.