В ОП РФ рассказали, можно ли в школах ввести запрет на число "67​​" ОП РФ: запрещать в школах число "67", ставшее популярным мемом, бессмысленно

Москва14 мая Вести.Запрещать число "67", которое стало популярным мемом среди школьников, бессмысленно, так как борьба с молодежным сленгом только привлечет к нему дополнительное внимание. Такое мнение РИА Новости выразил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Фраза, которую пишут как "67", "6-7" или "six-seven", стала популярным мемом​​​. Ее используют для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла. Выражение среди учеников вызывает бурную реакцию: при упоминании числа на английском языке школьники начинают громко кричать эти цифры и танцевать.

Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности сказал Гриб

По его словам, подобные запреты вряд ли будут действенными, так как борьба с молодежным сленгом напоминает "борьбу с ветряными мельницами".

Я считаю, что это временный тренд. Сегодня – 67, завтра – 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление заключил замсекретаря Общественной палаты РФ

Ранее РИА Новости со ссылкой на администрацию города Пермь сообщило, что учитель математики в одной из местных школ повесил шуточное объявление об ограничении использования числа "67" на уроке для того, чтобы укрепить в классе дисциплину. Тем ученикам, которые произнесут или напишут "6-7", "67" или "six-seven", грозят дополнительные задания, говорилось в объявлении.